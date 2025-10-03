Екип №8 ЗАВИНАГИ извън играта: В чест на волейболната легенда от Перник Борис Гюдеров

В зала „Борис Гюдеров“ бе открит 25-ият мемориален турнир, посветен на легендарния български волейболист – заслужил майстор на спорта, вписан в залата на славата на волейбола и почетен гражданин на Перник и Париж.

Гости на събитието бяха кметът на община Перник Станислав Владимиров, секретарят на общината Иво Симеонов, зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, президентът на Република България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов, народният представител Петър Кънев, както и волейболната легенда Димитър Каров – част от националния тим, спечелил сребърните медали на световното първенство през 1970 г. В турнира се включва и друг изявен състезател – Стоил Палев, който бе част от националите, донесли сребърни медали от световното първенство в Манила.

Кметът на общината Станислав Владимиров откри надпреварата и каза, че за Перник е чест да бъде домакин на този престижен турнир, който пази живо името и паметта на един от най-големите спортисти, родени в нашия град – Борис Гюдеров. Надявам се младите да почерпят вдъхновение от неговия пример, а турнирът да ни подари много спортен дух и емоции. Община Перник ще продължи да модернизира спортната база, защото вярваме, че спортът е не само здраве, но и ценност, която обединява общността“, заяви той.

Състезанието започна с мач между отборите Левски и ЦСКА.

Публиката и гостите имаха възможността да се докоснат и до историята – на екраните в залата бе прожектиран кратък филм с архивни кадри за Борис Гюдеров.

Специален момент бе и изваждането от игра на екипа с номер 8 на „Миньор“ Перник, под който легендарният волейболист е играл през 60-те години. Репликата на фланелката бе връчена на неговата дъщеря – Ваня Гюдерова.



Програмата на турнира продължава през почивните дни:

• На 4 октомври (събота) от 16:00 ч. ще играят Левски и Монтана, а след това Миньор срещу ЦСКА.

• На 5 октомври (неделя) от 14:00 ч. ще се срещнат ЦСКА и Монтана, а след тях Миньор и Левски.

Награждаването ще бъде в неделя от 17:00 часа, когато ще стане ясно кой ще спечели преходната купа от турнира. Входът за зрителите е свободен.