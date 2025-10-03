Пернишки резил х3

Футболният отбор на Миньор продължава да копае собствения си гроб. Теренът в Перник приличаше повече на траурна церемония, отколкото на футболен мач. Играчите изглеждаха така, сякаш сами си хвърляха пръст отгоре.

Трета поредна загуба за жълто-черния отбор. Трети пореден резил за жълто-черните, които отново доказаха, че са по-склонни да падат, отколкото да побеждават. Публиката брои загубите вече като сериал с безкрайни сезони. И най-лошото – няма изгледи за щастлив край.

Лудогорец 2 им дръпна шалтера насред Перник с 0:2, а „битката“ приличаше повече на тренировъчна игра за гостите. Разликата в класите беше толкова явна, че дори резултатът изглежда милостив. Ако бяха натиснали още малко, щеше да стане истинска кланница.

На трибуните – около стотина смразени до кокал фенове, които за пореден път се питаха дали не е по-добре да си стоят у дома на топло, вместо да гледат любимците си как се унижават. Тези хора заслужават медали за мазохизъм. Всеки мач на Миньор вече е по-скоро наказание, отколкото удоволствие.