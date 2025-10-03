НЕВЕРЕН СЛУХ тресе Община Перник! Ще го смени ли жена му? Сирма Томова няма да дойде на мястото на събралия си багажа от Община Перник бивш зам.кмет Борис Томов

Слух гърми в Община Перник, че жената на напусналия тази седмица поста зам.кмет Борис Томов – Сирма ще го смени в Община Перник, научи „За Перник“.

Из коридорите на властта днес смело се говори, че юристката Сирма Томова щяла да идва в отдел за еврофинанси. Тя е съпруга на събралия си багажа преди дни от Общината Борис Томов. „За Перник“ обаче не е написал за такава кадрова бомба, това категорично означава, че такава няма да има.

Съпругата на Борис Томов – Сирма Томова работи в София и няма намерение да се връща в общинската администрация на Перник, откъдето мъжа й си тръгна преди дни, разкриват нейни близки.

Сирма беше и общински съветник от партията „Движение за просперитет на Перник“ на кмета Станислав Владимиров, но когато мъжа й Борис Томов стана зам.кмет, тя напусна поста, заради „конфликт на интереси“.

Сега връщане за нея като общински съветник е законово невъзможно, но няма да има и връщане в самата Община. Поне към този момент.

Така, че „За Перник“ заявява, че слухът е ФАЛШИВ!