Снегът спря тока и в Земен

Вследствие на мокрия снеговалеж на територията на община Земен е налице прекъсване на електрозахранването, съобщиха от Община Земен. Администрацията е в контакт с ЕРМ Запад, откъдето са ги уведомили, че се очаква пълно възстановяване на електрозахранването до 16:30 ч.

На територията на Земен са постъпили и сигнали за паднали клони и дървета. На място са изпратени екипи, които извършват оглед и предприемат необходимите действия за обезопасяване и отстраняване на последствията.

От общината съобщават:

При възникване на нови усложнения или забелязани опасности, гражданите могат да сигнализират на дежурния телефон: 07741/21-43.

Община Земен ще продължи да информира населението своевременно.