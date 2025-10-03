Брезнишки дилър отива на съд. Перничанин остана в ареста и без кола след тест за наркотици тази нощ

Брезничанин ще отговаря пред закона за притежаване на наркотични вещества с цел разпространение, съобщават от МВР Перник.

Той е на 29 години и е жител на град Брезник. В началото на тази година полицаи на районното управление в града нахлули в апартамента му и извършили обиск. При претърсването са открити и иззети пликове, съдържащи суха зелена листна маса с тегло около 1 килограм. Полевият тест показал, че това е марихуана.

След проведено разследване и получени резултати от назначените експертизи мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 343 „а“, ал. 1 от Наказателния кодекс, за притежаване на наркотични вещества с цел разпространение.

Наложена му е мярка за неотклонение „подписка“ и работата продължава съвместно с прокуратурата.

Нов случай на шофьор под въздействието на наркотици

Тази нощ около 01, 30 ч. служители на Второ РУ спрели за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от 46-годишен жител на областния град. Контролът бил осъществен на ул. „Младен Стоянов“ в пернишкия кв. „Мошино“.

При изпробване на водача с техническо средство бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Мъжът дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед.

Автомобилът му е иззет и е образувано бързо производство.