Учител от Спортното става помощник на Вукотич

30-годишният специалист, който в момента е селекционер на националния отбор на България до 16 години, започва своя шести сезон в клуба от Перник.

Дудев е добре познат в баскетболната школа на „Миньор“, където изигра ключова роля в развитието на младежката школа на клуба. Под негово ръководство бодрата смяна на „чуковете“ започна да трупа успехи на българска и европейска сцена. На сметката си има три титли на България, спечелени при момчетата до 13, 14 и 15 години. С 16-годишните момчета има бронз и сребро на финалите за въпросната възраст.

30-годишният специалист изведе и момчетата до 17 години до бронз на държавните първенства.Постиженията му при подрастващите продължават с Купа на БФБ при 14-годишните момчета, а с 16-годишните стига до сребро в същия турнир. Най-големият успех за треньора начело на Миньор е бронзовото отличие при момчетата до 15 г. в Европейската младежка лига.

Наставникът има и немалък опит в мъжкия баскетбол, макар и в ББЛ А Група. С тима от Перник е носител Купа на ББЛ, като има и няколко титли във втория ни ешелон.

На два пъти стана Треньор №1 на годината в Перник. Бивш асистент е и в младежкия национален отбор до 20-годишна възраст.

Милен Дудев е учител по баскетбол в Спортно училище „Олимпиец“, а вече седем негови възпитаници от училището са в мъжкия тим на отбора.