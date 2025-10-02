Опашка за стихове в Перник

Малкият салон на Двореца на културата се оказа тесен за всички, които искаха да станат част от премиерата на поетичната книга „Думи наречени“ на Бойка Велева. Публиката изпълни залата докрай, а атмосферата беше наситена с емоция и очакване.

Приятели и колеги на авторката представиха избрани стихове, превръщайки думите ѝ в живо преживяване за всички присъстващи. Специален акцент в събитието беше и песента, създадена по неин стих, която оживя благодарение на съчетанието между поезия и изкуствен интелект.

Бойка Велева е завършила История и Немски език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В творчеството ѝ умението да търси в миналото се преплита с чувствителността към силата на словото. Писането я съпътства още от детските години – понякога в проза, но най-вече в стихове, които за нея са естествено убежище и начин да превръща усещанията си в образи.

С „Думи наречени“ Велева за първи път отваря широко вратата към своя вътрешен свят, за да позволи на стиховете си да заживеят извън нея – в ръцете и сърцата на читателите.