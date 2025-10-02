Възмездие застига чехът, карал напушен с канабис и рецидивист от Перник шофирал с хекса хидро канабинол в кръвта

Законът се задейства за още двама провинени в употреба на наркотици докато шофират из Пернишко.

Чешкият гражданин, който беше задържан за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества е привлечен като обвиняем.

На 27 август в радомирското с. Стефаново бил проверен лек автомобил „Фиат“, управляван от 41-годишен жител на Република Чехия. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за канабис. Мъжът отказал кръвна проба за химичен анализ. След проведено разследване е привлечен като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 3 от Наказателния кодекс и работата продължава съвместно с прокуратурата.

Криминално проявен перничанин ще бъде съден за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества.

В началото на тази година в гр. Перник бил проверен лек автомобил, управляван от 26-годишен жител на областния град. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за хекса хидро канабинол. Анализът на кръвната му проба потвърдил резултатите от полевия тест.

След проведено разследване е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Мъжът е в условията на изтърпяване на условна присъда за държане на наркотични вещества. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.