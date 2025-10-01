Над 120 свободни работни места в Перник и региона – търсят лекари, инженери, шофьори и работници

Дирекция „Бюро по труда“ – Перник обяви новия списък със свободни позиции към 1 октомври 2025 г., който включва над 120 работни места в областта и съседните общини.

Най-високи възнаграждения получават медицинските специалисти – лекарите в Перник могат да започнат с заплата до 3768 лв., а фелдшерите – с 2464 лв. Търсят се и инженери в Брезник и Ковачевци със стартови оферти до 2700 лв.

Сериозен недостиг има на шофьори – автобусни и тежкотоварни, като заплащането достига 3500 лв. месечно. Строителният сектор също дърпа нагоре – работниците получават между 2200 и 3000 лв., а аргончиците и бояджиите се наемат при договаряне.

Интерес будят и предложенията за работници по археологически разкопки в село Червена могила – без изискване за образование, но с надница 68 лв. на ден. Най-ниско заплащане остава за хигиенистите – 55 лв. дневно.

В Радомир се отварят позиции за биолог, химик и счетоводители, както и за учител по математика, физика и астрономия в Ноевци, със заплата 2131 лв. В Дупница се търсят лаборанти и гранульори във фармацевтичната индустрия.

Търсенето е широко – от продавачи, касиери и консултанти с начална заплата 1077 лв., до специалисти с висше образование в инженерството, медицината и химията.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ТУК: Free_SRM-01.10.2025г.