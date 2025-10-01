Дядо от Дивотино подкара кола мъртво пиян

77-годишен мъж ще отговаря за шофиране на автомобил след употреба на алкохол.

На 29 август на ул. „Батак“ в гр. Перник бил проверен лек автомобил „Мицубиши“, управляван от 77-годишен жител на пернишкото с. Дивотино. При изпробването му с техническо средство за алкохол били отчетени 2, 09 промила в издишания въздух.

Анализът на кръвната му проба потвърдил наличието на алкохол в кръвта над 1, 2 промила. Мъжът е привлечен като обвиняем и работата продължава съвместно с прокуратурата.

Перничанин се изправя пред правосъдието за шофиране на автомобил след употреба на наркотици и без регистрация



На 14 май тази година в пернишкия кв. „Караманица“ служители на полицията проверили мотопед, управляван от 29-годишен перничанин. Органите на реда установили, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред, а водачът му шофира под въздействието на канабис, установено при изпробването му с техническо средство на място. След проведено разследване е привлечен като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 3 и 345, ал. 2 от Наказателния кодекс и работата продължава съвместно с прокуратурата.