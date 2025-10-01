ОУ „Христо Смирненски“ в Радомир празнува – кметът Кирил Стоев подари икона на Свети Димитър

С тържествено шествие бе отбелязан патронният празник на ОУ „Христо Смирненски“. Празничната колона, водена от фанфарния оркестър на училището, премина от двора на учебното заведение до площад „Свобода“.

Учениците носеха рисунки и стихосбирки на своя патрон – Христо Смирненски.

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев посрещна децата и техните учители в своя кабинет. В приветствието си той подчерта:

„Празникът ви е доказателство, че духът на Христо Смирненски живее в нашия град чрез вашите усилия, талант и желание за знание. Радомир се гордее с вашите успехи и вярвам, че те ще продължат да се множат.“

В знак на уважение и признателност кметът Стоев подари на училището икона на Свети Димитър – закрилник на града. От своя страна учениците и ръководството на училището му връчиха стихосбирка с творби на Христо Смирненски.

На събитието присъстваха заместник-кметът на община Радомир Станислава Генадиева, директорът на училището г-жа Румяна Давидкова и учителите г-жа Димитрова и г-жа Янкова, които бяха заедно със своите възпитаници.

Община Радомир поздравява учениците и учителите на ОУ „Христо Смирненски“ и им пожелава още дълги години да пазят живо творческото и родолюбиво наследство на своя патрон.