Кухненската система METOD от ИКЕА Перник Плаза – създадена за истинските моменти в живота

ИКЕА вярва, че истинската магия на готвенето е в малките моменти заедно, а не в точните правила. Кухнята е мястото, където започват всички любими истории – от смеха около масата и ароматите на домашна храна до непринудените вечери с най-близките. Тя е сърцето на дома, което събира хората и пази спомените.

Да бъдеш домакин не значи безупречна подредба, идеално меню или перфектно чиста къща. Истинското гостоприемство е в малките неща – да споделяш палачинките в неделя сутрин, пица във фурната след дълъг ден и компанията на любимите хора. Забрави за стремежа всичко да е точно като по учебник, защото не е нужно да е идеално, важното е да ни носи усмивки. Понякога мивката е пълна с чинии от снощната вечеря, децата тичат боси и рисуват по стените, кафето е свършило, а ти се чудиш с какво да се заемеш първо.

Магията на кухнята е във времето прекарано заедно, в непринудената атмосфера, в ароматите от фурната, вкусовете в чиниите и наздравиците с приятели. За такива моменти е създадена системата METOD – тя улеснява ежедневието, внася уют и превръща всяко пространство в удобно и функционално.

Модулната система METOD е налична в склада на ИКЕА и са ти нужни само няколко стъпки, за да имаш перфектната кухня за теб:

Планиране: за по-малко от два часа можеш да създадеш проект, който напълно отговаря на стила и навиците ти.

Поръчка и доставка: след като направиш избора си, кухнята пристига в дома ти до 7 дни.

Сглобяване: както всички мебели на ИКЕА и системата METOD е създадена за лесен монтаж.

И точно в този момент ИКЕА идва със специално предложение за теб.

В периода 1 – 30 октомври 2025 г., ако планираш и закупиш кухня METOD или гардероб PAX на стойност над 511.29 € / 1000 лв. в ИКЕА Студио за планиране и поръчки Перник Плаза, ИКЕА ще се погрижи за монтажа.

И не само това – METOD идва с 25 години безплатна гаранция, която ти осигурява спокойствие, че ще се радваш на удобство и стил.

METOD е повече от кухня – тя е началото на всичко любимо у дома.

Можеш да разгледаш продуктите от кухненската система METOD и гардеробната система PAX в магазини ИКЕА или на ikea.bg.