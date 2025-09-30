Възрастна жена пострада при пожар в дома си в село Дивотино

74-годишна жена е пострадала при пожар в дома й.
Вчера около 18, 54 ч. бил подаден сигнал на тел. 112 за пожар в къща в
пернишкото с. Дивотино.
Два екипа от РСПБЗН – Перник реагирали незабавно и локализирали пламъците.
Леко е пострадала 74-годишната собственичка на имота, която е получила обгазяване от вредните продукти на горене. Оказана й е медицинска помощ в пернишката болница и е освободена без опасност за живота.
В къщата са нанесени щети на част от дограмата, мебелите и ел. техника.
Причината за инцидента е забравена върху печка на твърдо гориво купа с храна, която е предизвикала горенето.