Възрастна жена пострада при пожар в дома си в село Дивотино

74-годишна жена е пострадала при пожар в дома й.

Вчера около 18, 54 ч. бил подаден сигнал на тел. 112 за пожар в къща в

пернишкото с. Дивотино.

Два екипа от РСПБЗН – Перник реагирали незабавно и локализирали пламъците.

Леко е пострадала 74-годишната собственичка на имота, която е получила обгазяване от вредните продукти на горене. Оказана й е медицинска помощ в пернишката болница и е освободена без опасност за живота.

В къщата са нанесени щети на част от дограмата, мебелите и ел. техника.

Причината за инцидента е забравена върху печка на твърдо гориво купа с храна, която е предизвикала горенето.