Търсят се млади лидери в Пернишко

От 31 октомври до 2 ноември 2025 г. в село Дрен, SOS „Детски селища“, ще се проведе Академия „Перник на младите“, организирана от Консултативния съвет за младежка политика Перник и финансирана от Община Перник в рамките на годишния план за изпълнение на младежки дейности.

Тридневното събитие ще събере млади хора от областта, които ще имат възможност да развият своите лидерски умения и да намерят вдъхновение за нови проекти и инициативи. Академията предлага динамична и подкрепяща среда с практически семинари, дискусии и интерактивни сесии, водени от експерти с богат опит.

Участниците ще бъдат насърчавани да демонстрират осъзнатост за значението на младежкото участие в общността, да проявяват инициативност и мотивация, както и да създават положителни промени в своята среда.

Консултативният съвет за младежка политика вярва, че подходящата подкрепа дава възможност на младежите да развиват личностните и професионалните си умения, като същевременно допринасят за развитието на своите общности.

Тази инициатива е и част от усилията на Перник в подготовката му за кандидатурата за Европейска младежка столица 2028 г. Чрез подобни събития градът утвърждава стремежа си да бъде разпознат като средище на младежки политики, креативност и активно гражданско участие. Академия „Перник на младите“ е естествено продължение на визията за включване на младите хора като двигател на промяната и устойчивото развитие на общността.

Кандидатстване: https://forms.gle/td18tFWngKtiEkjv5 Краен срок за кандидатстване: 20 октомври 2025 г.

Социални мрежи:

Facebook: Перник на младите Instagram: @pernik_na_mladite