Калина от Перник с бронз от Европейското в Швеция

Невероятен успех за Състезателката на Спортен клуб по тенис на маса “Металик “ гр. Перник Калина Стефанова.

Тя спечели Бронзов медал от

Европейското п-во до 13г. в Коста, Швеция което се проведе от 24 до 28 септември.

Калина и нейните съотборници от националния отбор на България направиха невероятно представяне и след победи над силните отбори на Италия, Испания, Украйна, Нидерландия спечелиха бронзовия медал .

На полуфинала ги спря настоящият шампион Франция.

13 годишната Калина Стефанова успя категорично да спечели своята група в индивидуалната надпревара като спечели 3 мача с по 3:0 гейма ,но за влизане в 16те най-добри в Европа загуби с 3:2 гейма от първата ракета на Германия.

На Европейското първенство взеха участие над 30 държави.

Поздравления за страхотния успех на състезателите и техните треньори.

Спортен клуб по тенис на маса “Металик “Перник завърши сезон 2024/2025г. с впечетляващи резултати като нашите състезатели спечелиха медали във всички възрасти от държавния спортен календар също така от балканиади ,европейско и световни купи.