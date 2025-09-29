ДОМАШНА АГРЕСИЯ В ПЕРНИК: Млада жена е пребита от мъжа си, син помля възрастната си майка

Случаи на домашно насилие разследват в Перник и Брезник

Мъж помля жена си

Вчера във Второ РУ бил подаден сигнал от 20-годишна жена, за

упражнено домашно насилие спрямо нея от 25-годишният й съпруг.

По нейни данни е удряна в областта на главата, с което й е причинена лека телесна повреда.

Пристигналите на място полицаи не открили мъжа, който е обявен за издирване.

Жената е освидетелствана и са й снети писмени сведения.

Син преби майка си

На 26 септември в РУ – Брезник се оплакала 76-годишна местна жителка, че е бита от 57-годишният й син. Служители от РУ – Брезник задържали мъжа, на когото е наложена 24-часова полицейска мярка.

Жената е освидетелствана и й е снето писмено сведение.

По двата случая са образувани бързи производства и работата продължава под надзора на прокуратурата.