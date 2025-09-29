Перник светва в червено тази вечер!

Тази вечер в червено ще бъдат осветени знакови сгради в редица градове, сред които и Перник. Поводът е отбелязването на Световния ден на сърцето – 29 септември, съобщават от пернишката МБАЛ Рахила Ангелова.

Септември е обявен и за месец на профилактиката на сърцето. Целта е да се повиши осведомеността за сърдечно-съдовите заболявания и да насърчи превантивни мерки и здравословен начин на живот, тъй като сърдечните заболявания са водеща причина за преждевременна смърт в световен мащаб. Денят обединява хора по целия свят в борбата срещу сърдечните заболявания, подкрепяйки както индивидуалните, така и обществените усилия за по-здравословно бъдеще.

Денят цели да информира хората за рисковите фактори като неправилно хранене, заседнал начин на живот, тютюнопушене, затлъстяване и високо кръвно налягане. Насърчава се физическата активност, по-добър хранителен режим и други позитивни навици за грижа за сърцето.

Често се организират инициативи, които насочват вниманието към сърдечното здраве, включително дни за проследяване на кръвното налягане и кръвната захар, както и кампании за физическа активност.

Подкрепя се сътрудничеството между здравни специалисти, правителства и организации за борба със сърдечно-съдовите заболявания.

Над 6,5 млн. души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, сочат данните на Световната сърдечна федерация.

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света, като само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили. Затова и основната цел на глобалната инициатива е да бъдат предприети действия за профилактика и осигуряване на все по-добър достъп до съвременно лечение на сърдечносъдовите заболявания. Над 80% от случаите могат да бъдат предотвратени чрез промяна в начина на живот.

Освен в Перник, вечерта на 29 септември ще бъдат осветени в червено знакови сгради и в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Сливен, Троян.