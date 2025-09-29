Радомир празнува и в студа с огън, светлини и улични артисти, филмът „Преди да забравя“ разплака всички, а незрящия Андриан от „България търси талант“ превърна сцената в емоционална бомба

Арт Фестивалът в Радомир превърна студените дни в празник на изкуството

Въпреки студеното време през уикенда, десетки жители и гости на Радомир се включиха в Арт фестивала и изпълниха града с настроение, творчество и вдъхновение. Пространствата оживяха с детски смях и артистичен дух – най-малките бяха въвлечени в забавни и весели игри от любимия Балончо, докато техните родители и приятели се наслаждаваха на богатата палитра от културни събития.

Сред акцентите на фестивала бяха творческите ателиета, които вдъхновиха десетки участници. Велика Прахова представи приложно изкуство, в което пластмасови капачки се превърнаха в красиви шевици върху пана – един различен и впечатляващ начин да се отправят еко послания за опазването на природата чрез изкуство.

В МКИЦ „Европа“ Станислава Никифорова въведе посетителите в магията на рисуването върху текстил, показвайки как обикновената тъкан може да се превърне в произведение на изкуството.

Филмовото изкуство също намери своето място в програмата – прожекцията на „Преди да забравя“ събра стотици зрители в залата на МКИЦ „Европа“. Специален гост на събитието бе главната актриса Александра Димитрова, за която ролята във филма е дебютна. Тя представи лентата лично и развълнува публиката с признанието, че темата за болестта на Алцхаймер е дълбоко лична за нея, тъй като и нейната баба е страдала от деменция. Филмът трогна всички присъстващи с историята за дъщеря, която чрез пътувания и срещи с близки се опитва да върне спомените на своя баща – история, която носи послание за паметта, човешките връзки и силата на любовта.

Особено вълнуващ за публиката беше концерт-спектакълът „До края на света и обратно“, в който участие взеха Андриян Асенов и Георги Арсов. Андриян Асенов е незрящ музикант, певец и имитатор, който стана любимец на българската публика след като спечели формата „България търси талант“. Неговата харизма и талант, комбинирани с изпълненията на Георги Арсов, превърнаха спектакъла в едно от най-силните събития на фестивала.

Веднага след това радомирецът Антонио Владков впечатли със своите изпълнения на китара, които донесоха допълнителна енергия и обаяние на вечерта.

Улиците на града оживяха със спектакъл от улични артисти – мим, акробатичен обръч, артисти на кокили, клоун, огледални хора и златната жена, с които мнозина не пропуснаха да се снимат.

Вечерното небе бе озарено от светлинно шоу „Бал на светлината“, а огнено дуо накара зрителите да затаят дъх със своите впечатляващи огнени изпълнения.

Музикалните акценти бяха допълнени от концерта на формация „Интро“, които представиха класически произведения в съвременно звучене, преплетени с вечни мелодии от любими филми.

Не липсваше и среща с българските традиции и занаяти. В центъра на Радомир бе подредено изложение на занаятчии и ръчно изработени сувенири, които добавиха автентичност и пъстрота към празничната атмосфера.

Публиката се наслади и на музикално марионетно представление, което бе съчетано с работилница за управление на куклите, превръщайки децата в активни участници в магията на театъра.

Особено вдъхновение донесе инициативата на ЕкоЕтноАрт, които организираха тематично рисуване върху дървени пана под надслов „Град на цветовете“. Всяко дете и възрастен, включил се в творческия процес, добави щрих към една обща картина на пъстрота, оптимизъм и съзидание, в която природата, традицията и въображението се срещат.



Арт Фестивалът доказа, че изкуството може да стопли сърцата дори в най-студените дни и да събере общността в радост, творчество и културно вдъхновение. Радомир за пореден път показа, че е град с жива културна енергия и отвореност към нови идеи, а фестивалът се превърна в мост между поколенията и между различните изкуства, обединени от силата да вдъхновяват.