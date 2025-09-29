Перничанка разрева Цитиридис

Самоуката художничка Фани от Перник направи фурор в предаването „България търси талант“ и разиб сърцето на членовете на журито. Фанка Борисова от защитеното жилище за хора с умствено изоставане в Перник излезе на сцената на талантите и нарисува пред журито портрет на жена.

46-годишната Фани нарисува картината с нестандартни художествени похвати и материали и трогна журито със своята доброта и смелост.

„Ти си абсолютният смисъл на това предаване – да виждаме хора като теб, които въпреки трудностите са превъзмогнали и себе си, и всеки един човек, който се е опитвал да пречи през годините да бъдеш и да се развиваш. Ти си един от най-смелите хора, които съм виждал на тази сцена“, каза през сълзи Цитиридис след изпълнението на Фанка.

Цитиридис разказа, че че преди години, когато е работил като журналист, е имал задачата да снима репортажи в домовете за настаняване на деца от семеен тип в цялата страна. „Това, което разбрах и ме изкърти тогава, беше че децата, които са настанени там, не са сираци. Това са деца, които са изоставени от родителите им. Съвсем здрави, добри, талантливи хора, които просто… родителите им не ги искат“, разказа Нико с треперещ глас.

Журито даде четири отговора „Да“ на Фани, която не сри радостта си от подкрепата, която получава.

Фани има свой неподражаем стил на рисуване и е напълно самоук талант. Преди време тя дори издаде изложба със свои картини, които влязоха в национален ефир и бяха разпродададени. Близки до Фанка споделят за нейната кроткост, скромност и доброта.