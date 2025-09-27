Пернишкият покорител на върхове Димитър Томов е на крачка от сензация – остават му само 5 държави до пълната Европейска корона!

Перничанинът Димитър Томов, човекът, който превърна мечтите си в проект #49, е буквално на финалната права. „Сега съм почти на финала, като ми остават 5 държави в Европа“, сподели той пред ZaPernik.com.

Томов вече е изкачил най-трудните върхове на континента – сред тях Мон Блан, Дюфорд, Граушпиц, Муласен и Елбрус. За Елбрус, най-високия връх в Кавказ и Европа, той разказва: „Отидохме по трудния начин, сами, с най-добрия руски водач Ксения Котляр. Без да знам грам руски език, се разбирахме перфектно – тя говори едно, аз правя друго“.

След този подвиг, за Томов 2025 година се превръща в най-успешната в планинарството му. „За тази година оставих всички трудни и се справихме без грешка – както се казва до момента всички върхове първенци в Алпите плюс Елбрус“, казва той.

Предстоят му последните пет предизвикателства – първенците на Андора, Ирландия, Исландия, Швеция и Финландия.

„Другият месец заминавам със самолет за Барселона, от където ще пътувам за първенеца на Андора. След това със самолет от Барселона за Ирландия. Остават ми Исландия, Швеция и Финландия, но не съм сигурен кога точно ще ги направя“, обяснява Томов.

Той не крие, че Исландия ще е едно от най-големите изпитания – „труден ледник с множество цепки и над 2000 метра денивелация“. Но вярва, че мечтата му е постижима. „Не знам някой българин да е успял да направи Европейската корона досега. Времето ще покаже докъде може да се достигне. И да не забравяте – мечтите са за да се сбъдват“, казва Томов.

В това приключение редом до него е неговата приятелка Десислава Маринова. „Всичко това го правим заедно с моята приятелка Десислава Маринова, която е изключително силна жена“, споделя перничанинът.

„За този проект ми помогна фирмата ми Комфорт Терм ООД за климатизация и отопление която направихме с моят приятел и към момента вървим много добре“, допълва още Томов.

