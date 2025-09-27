Деца от ДГ Чуден свят изпотиха родителите си, като ги накараха да тичат и скачат с тях за Деня на спорта

По случай Европейския ден на спорта и по инициатива на сдружение BG Be Active, в Детска градина №4 „Чуден свят“ – гр. Перник се проведе спортен празник под мотото „Спортувай с мен!“.

В събитието се включиха всички учители и помощник-възпитатели, децата от 11-те групи детска градина заедно с техните родители и спортисти и треньори от Пернишки спортни клубове за деца. Дворът на детската градина се превърна в оживена спортна арена, изпълнена с усмивки, музика и положителна енергия.

По време на празника деца, родители и педагози спортуваха рамо до рамо, доказвайки, че спортът е не само път към добро здраве, но и начин за забавление, сътрудничество и изграждане на общност.

Ръководството на детската градина подчерта, че спортът е приоритет, който присъства във всички режимни моменти и форми на педагогическо взаймодействие.Чрез активните занимания и движението децата възпитават любов към здравословния начин на живот, развиват умения за работа в екип и изграждат ценности, свързани със солидарност и взаимопомощ.

„Спортувай с мен“ се превърна в празник, който събра поколения и остави трайни усмивки и незабравими емоции за всички присъстващи. Организаторите благодарят на всички родители, учители и деца, които със своето участие направиха събитието специално и вдъхновяващо.