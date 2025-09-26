Над 800 грама канабис прибраха полицаи в Радомир

Действията на полицаите са осъществени вчера в условията на специализирана полицейска операция по противодействие, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с наркотични вещества.

Полицаите претърсили адрес в гр. Радомир обитаван от криминално проявен 40-годишен местен жител. От там органите на реда иззели 812 грама суха зелена листна маса, реагирала на канабис при направения полеви тест. Мъжът е задържан в ареста за до 24 ч. по Закона за МВР.

Образувано е досъдебно производство по чл. 354 „а“, ал. 3 от Наказателния кодекс, за притежаване на наркотични вещества с цел разпространение. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

При предишна акция на 18 септември в гр. Радомир бил проверен лек автомобил „Фолксваген“. В него освен шофьора, пътувал и 29-годишен местен жител. Полицаите му извършили личен обиск при който иззели близо 43 грама суха листна маса, реагирала на канабис при направения бърз полеви тест.

Последвало претърсване на дома му, където били конфискувани още около 6 грама канабис и електронна везна. Мъжът е бил задържан за срок до 24 ч. Разследването продължава под надзора на прокуратурата за притежаване на наркотични вещества с цел разпространение.