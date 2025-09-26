Подпукаха нонстопите в Перник – продавали цигари на деца

Разследвания за продажба на тютюневи изделия на непълнолетни се водят от криминалисти на Второ РУ

Вчера служители от група „Криминална полицая“ в условията на специализирана полицейска операция проверили денонощен магазин на ул. „Младен Стоянов“ в пернишкия кв. „Изток“.

Полицаите установили, че са продадени тютюневи изделия на момче ненавършило 18-годишна възраст. За срок до 24 ч. е била задържана продавачката на павилиона, 59-годишна столичанка.

При подобни действия на 18 септември в района на ул. „Благой Гебрев“ бил проверен денонощен магазин и отново били продадени тютюневи изделия на непълнолетен.

По двата случая са образувани бързи производства по чл. 193, ал. 2 от Наказателния кодекс. Законът предвижда налагане на наказание „пробация“ и глоба от 2 до 5 хиляди лева.