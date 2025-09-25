152 безработни, 13 фирми и 64 свободни места – в Перник се проведе трудова борса, където търсещи работа се срещнаха лице в лице с работодатели от секторите фармацевтика и козметика, през метални конструкции и електроника, до търговия и кредитиране

В Общинския младежки дом в Перник се проведе голяма обща трудова борса, организирана от Дирекция „Бюро по труда“. Събитието бе открито от директора Росен Симеонов и събра на едно място 152 търсещи работа и 13 компании от различни сектори – от фармацевтика и козметика, през метални конструкции и електроника, до търговия и кредитиране.

Работодателите предложиха 64 свободни работни места, като част от кандидатите получиха покани да посетят фирмите директно, за да се запознаят с работната среда. На борсата бяха представени и възможности за обучения с ваучери по проекти за професионална квалификация, дигитални умения и ключови компетентности.

На специални щандове представители на Инспекцията по труда, Социалното подпомагане и самото Бюро по труда информираха гражданите за социалните плащания, заплатите и дори за предстоящото въвеждане на еврото. Посетителите получиха и информационни флайери, а експертите отговориха на всички въпроси – от социалните права до възможностите за развитие.

Борсата премина при отлична организация и остави надежда, че за десетки перничани пътят към работа и сигурност вече е започнал.