Кметът на Перник Ст. Владимиров: 140 км стари тръби вече подменени в Перник, яз. „Студена“ е почти пълен, а разходите на изтичаща вода падат

Почти не сме вдигали данъците през последните 5-6 години, с малки изключения. Изискванията на хората обаче са по-големи от финансовите възможности на града и е нужно изкуство, за да може да се извършат приоритетните дейности. Това каза пред БНР кметът на Перник Станислав Владимиров.

Общините не са наясно по каква методика ще изчисляват такса смет и очакват държавата да подаде вариантите и механизмите, за да се изпълнят европейските изисквания и да има справедливо понасяне на тежестта, коментира той в предаването „Преди всички“. По думите му, европейското изискване се отлага вече много години.

„Чакаме дали държавата ще предложи единна методика или всеки ще интерпретира. (…) Със сигурност ще има различно плащане както от физическите, така и от юридическите лица. В момента по-голямата тежест е върху стопанските единици.“

Не се е налагало да се извозват отпадъци в друга община. Водната криза захлупи този проблем, който цъкаше пред Перник. В момента нямаме проблем със сметоизвозването и депонирането на отпадъците, а услугата в Перник е на едно от най-добрите нива, заяви Владимиров.

Всяка община трябва постоянно да инвестира в подземна ВиК инфраструктура, а не да чака кризата да почука на вратата, изрази мнение кметът на Перник и разказа как там са се справили с водния проблем.

„Никой кмет не трябва да го прави стихийно, само когато ситуацията е критична. Подменили сме около 130-140 километра, основно големи трасета, където инвестицията е най-голяма. Разходите ни паднаха много. Язовир „Студена“ в момента е над 19 милиона от обем 25. Тази малка загуба – питейният ресурс да изтича в природата, е защото подменихме голяма част от ВиК съоръженията ни, подземните.“

Амбицията е в следващите години 80-90% от водопроводите в общината да бъдат подменени, като така ще бъдат облекчени и следващите кметове на селата за десетилетия напред, подчерта Станислав Владимиров.

„Малко села имат канализация. Това е едно от най-финансовоемките инвестиции и в малките населени места ще бъде доста екстравагантна идея да изграждаш канализационна мрежа, при условие, че има далеч по-евтини съвременни решения, които всяко домакинство може да инвестира, за да изгради собствена септична яма или друг вид пречиствателно съоръжение. Това са вече ненужни инвестиции в голяма част от нашите села, но въвеждането на чиста питейна вода е ангажимент на държавата. В тази посока трябва да се инвестира.“

Продължава инвестирането във видеонаблюдение. Перник е от сравнително спокойните градове, посочи в заключение неговият кмет.