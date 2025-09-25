Родилното в Перник отваря врати и отговаря на всички въпроси: Перничани могат да се запознаят с екипа на отделението днес

Ден на отворените врати обявиха в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ “Рахила Ангелова” – Перник.

Днес, 25 септември от 11:ч. перничани могат да посетят отделението на болницата и да се запознаят с екипа, както и да получат отговори на въпросите, които ги вълнуват.

На място всяка бъдеща майка може да види предварително материалната база, родилната зала и стаите, както и да се запознае с процеса преди и по време на самото раждане. Екипът на отделението ще отговори на всички въпроси на бъдещите родилки и ще им покаже отделението, в което се отглеждат бебетата.

Материалните условия в отделението са на много високо ниво, а екипът е категоричен, че дава всичко от себе си, за да може бъдещите майки да са спокойни и да се чувстват сигурни и добре.

Най-честите въпроси на бъдещите родилки винаги са свързани с болките.

Родилното на Перник предлага обезболяващи при раждането, като дежурния лекар преценява какви възможности има. Обезболяването може да бъде венозно, предлага се и епидорална енестезия, но тя се преценява в хода на раждането и е съобразена със здравословното състояние на бебето и майката.

„Винаги едно раждане боли, независимо дали е естествено раждане или секцио. При секциото боли след раджането. При естественото раждане боли до периода на самото раждане, след втория час жените вече са много добре, могат да излязат да се разхождат, няма никакъв проблем“, каза пред Канал Струма Илияна Илиева – акушерка в Родилна зала и призова всички, които желаят да получат отговори на въпросите си да заповядят в Родилното отделение днес.