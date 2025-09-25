Мъртво пиян шофьор блъсна кола и си продължи пътя, но полицията от Радомир го излови по сигнал на 112

Пиян шофьор напуснал местопроизшествие е задържан от служители на РУ – Радомир. Инцидентът е станал вчера около 19, 00 ч. в радомирското с. Прибой.

36-годшен радомирец, водач на лек автомобил „Тойота“ подал сигнал на тел. 112, че при разминаване с лек автомобил „Рено“ е настъпило леко пътно произшествие, но шофьорът на реното не спрял и продължил движението си посока с. Поцърненци.

Полицейски служители реагирали незабавно и спрели френския автомобил.

При изпробване на 51-годишният му шофьор с техническо средство бил отчетен положителен резултат за алкохол в издишания въздух – 2, 12 промила. Дал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед.

Образувано е бързо производство и е уведомена прокуратурата.