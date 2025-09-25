ЕТО КЪДЕ СТЕ ОТ УТРЕ: Три дни арт фиеста в РАДОМИР с театър, кукли, клоуни, концерт с Коцето-Калки, светлинни и огнени спектакли, балет, стендъп шоу с Ники Станоев, пъстър пазар на ръчно изкуство

Радомир се готви за най-пъстрата си есен – цели три дни центърът на града ще се превърне в сцена за изкуство, смях и зрелища.

Арт фестивалът на 26, 27 и 28 септември обещава всичко – от театрални постановки, улични артисти и клоуни, до ателиета по приложни изкуства, рисуване върху текстил и срещи с големи имена на визуалното изкуство.

Децата ще влязат в приказка с марионетки, еко театър и куклени работилници, а за възрастните има концерти, балет, шоу програми с огън и светлини и дори стендъп на Ники Станоев. Коцето-Калки ще се качи на сцената с група „Медикус“, квартет „Интро“ ще омагьоса публиката, а кино прожекции и книги ще допълнят палитрата.

Очакват се три дни културна еуфория – Радомир ще бъде залят от музика, изкуство и фестивален дух, какъвто градът не е виждал досега.

ПЪЛНА ПРОГРАМА:

