Дарения върнаха живота в Горочевци: започна пълен ремонт на покрива на възрожденската църква „Свети Илия“, издигната върху древно тракийско селище – местните не спират да събират средства, за да върнат величието на светинята от XIX век

Храм „Свети Илия“ в трънското село Горочевци започва да се възражда. От вчера е започнал ремонт, съобщи Румен Стоянов пред Zapadno.com .

От вчера бригада с 5 – 6 работника е на място и е започнат ремонт на покрива. Предвижда се цялостен ремонт на покривната конструкция. Средствата са осигурени от даренията, които бяха събрани чрез дарителската кампания, подета от хора от Горочевци.

Продължава събирането на дарения, които могат да се правят чрез дарителска кутия в магазина на фирма „Бортон“ на кръговото при Изчислителния център. Идеята е след ремонта на покрива, обновяването на църковната сграда да продължи.

Най-значимата забележителност в Горочевци е голямата възрожденска църква „Свети Илия“, разположена извън селото, където е било тракийското селище и античен езически храм. Църквата е от втората половина на XIX век, става ясно от информация в онлайн енциклопедията „Уикипедия“.

През лятото до църквата беше направен път със съдействието на Община Трън и пернишки фирми.

Снимка: Румен Стоянов