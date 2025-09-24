Децата в Брезник влязоха в новата учебна година в лъскаво обновена градина „Брезица“

Детска градина „Брезица“ в град Брезник отвори врати след цялостен ремонт и модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сградата е напълно реновирана – с подобрена енергийна ефективност, комфортни и функционални помещения и модерна среда за обучение, игра и възпитание.

От общината подчертаха, че успехът е резултат от съвместна работа и сътрудничество, а децата вече ще растат и учат в условия, отговарящи на най-съвременните стандарти.

Общинска администрация благодари на всички за доброто сътрудничество, защото само чрез работа в екип можем да изградим едно общество, в което ценности като знанието, добротата и взаимното уважение са водещи, а всяко дете расте с увереност и усмивка – съобщиха от Община Брезник.