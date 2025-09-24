Щети на нов път в Земен още преди да е готов

Едва отремонтиран път в Община Земен вече е леш – още преди да бъде издаден като завършен. За това съобщиха от Община Земен, като призоваха жителите на града за отговорно отношение.

В момента се довършва изграждането на асфалтов път с прилежащи тротоари към махала „Марковци“. След около седмица обектът трябва да бъде напълно завършен и предаден.

Днес постъпиха сигнали за нанесени щети върху новите настилки още преди да е пуснат в експлоатация. Напомняме, че подобни действия ще доведат до забавяне на строителните работи и до допълнителни разходи, както за фирмата изпълнител, така и за Общината – съобщават от администрацията на града.