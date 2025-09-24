ПОБОЙ В ПЕРНИК: 27-годишен изби беса си върху 75-годишен дядо насред улицата – без повод, без причина, посред бял ден!

Брутален уличен инцидент в Перник! 75-годишен дядо е пребит посред бял ден на ул. „Протожерица“, без дори да познава нападателя си. Потърпевшият подал сигнал на 112, след като получил удари в главата от напълно непознат мъж.

Полицията реагирала мигновено и закопчала предполагаемия извършител – 27-годишен перничанин. Шокиращото е, че побоят е нанесен без абсолютно никакъв повод – чисто хулиганска проява срещу беззащитен възрастен човек.

Младият нападател е задържан за 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.