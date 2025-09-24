След 10 години работа в града: SOS Детски селища и Перник подписаха пакт – всяко дете да расте в сигурна семейна среда!

След почти десетилетие активна дейност в Перник чрез Център за обществена подкрепа Перник, приемна грижа, Програма за независим и самостоятелен живот (ПНСЖ) и проект YouthCan, сдружение SOS Детски селища България и Община Перник официализираха своето партньорство с подписването на споразумение за сътрудничество.

На официална среща в сградата на Община Перник присъстваха зам.-кметът по социални дейности Стефан Кръстев, Николай Добрев – началник на отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ и Анита Сарафска – главен експерт „Социални дейности“. От страна на SOS Детски селища България участваха Валерия Георгиева – Национален изпълнителен директор, Антония Тилкова – директор на Програма SOS Детско селище „Запад“ и Росен Самуилов – ръководител на Център за обществена подкрепа Перник.

Подписаното споразумение очертава рамка за партньорство, която включва съвместни усилия за развитие на социалните услуги, координация в подкрепа на децата и техните семейства, както и съвместна работа за включване на съществуващите услуги на Сдружението в Перник в общински, областни и национални стратегии и планове, в съответствие със Закона за социалните услуги и в полза на децата, семействата и местната общност.

„Подписването на това споразумение е признание за съвместната ни работа в Перник и ясен знак, че можем да надграждаме съществуващите услуги и инициативи, които са от съществено значение за децата и техните семейства в местната общност в Перник и областта,“ заяви Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България.

Община Перник изрази готовност за разширяване на партньорството и за съвместна работа за въвеждането на устойчиви решения, отговарящи на нуждите на общността. Знак за взаимното партньорско отношение беше, че още по време на самата среща започнаха конкретни обсъждания на бъдещи дейности и събития.

Споразумението отваря нова страница в сътрудничеството между SOS Детски селища България и местната власт – с обща цел: всяко дете в Перник да има достъп до подкрепа, грижа и възможности за развитие в стабилна и сигурна семейна среда.