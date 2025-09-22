От 30 души до близо 80 за само една година: Земен празнува първата годишнина на организацията на хората в неравностойно положение с нов клуб, благословия от отец Димитър и трогателен жест към деца с увреждания

В Земен бе отбелязана една година от създаването на организацията на Съюза на инвалидите. От първоначалните 30 души, които тръгнаха по този път, днес членовете вече са близо 80 – доказателство, че когато хората се подкрепят взаимно, бариерите изчезват, а вярата и надеждата нарастват.

Благодарение на подкрепата на общината организацията вече има своя клубна база, осветена с водосвет от отец Димитър – дом на сплотеността, място за срещи, доверие и човешка топлина.

Кметът на Община Земен Михаил Златанов, председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев, председателят на Регионалната организация на СИБ – Перник Анита Тараланска и председателят на Общински съвет – Земен Ива Борисова отправиха към присъстващите думи, изпълнени с уважение, признателност и подкрепа. Те не просто поздравиха членовете – те засвидетелстваха своята вяра в достойнството, силата и правото на по-добър живот на всеки човек в неравностойно положение.

В знак на признателност за съдействието на местно ниво, Георги Колев връчи на кмета Михаил Златанов и на Ива Борисова грамоти и плакети.

След официалната част председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев, председателят на Регионалната организация – Перник Анита Тараланска и местни представители на организацията посетиха дом, в който се отглеждат две деца в неравностойно положение, и дариха количка на едно от тях – жест, който трогна всички с дълбокото си човешко послание.

Тази годишнина не е просто отбелязване на време – тя е живо свидетелство за силата на духа, за куража да вървиш напред и за убедеността, че заедно сме по-силни.

Честита първа годишнина! Нека клубът в Земен продължава да бъде извор на надежда, взаимна подкрепа и обич – като част от голямото семейство на Регионалната организация на Съюза на инвалидите – Перник.