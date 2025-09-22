Перник празнува независима България с венци пред Кракра Пернишки и концерт на „Граовска младост“, а изложба в музея връща във времето, в което е обявена Независимостта на страната ни

С поднасяне на венци и цветя пред паметника на Кракра Пернишки и тържествен концерт пред Двореца на културата ще бъде отбелязана 117-та годишнина от обявяването на Независимостта на България. Церемонията ще започне в 11:00 ч. на 22 септември.

След края й ще се състои ритуал по издигане на националното знаме на Република България и концерт на Духовия оркестър и Ансамбъла за народни песни и танци „Граовска младост“.

В чест на празника, в Регионалния исторически музей ще бъде открита и изложбата „Независимостта на България“, представяща значими събития и личности, свързани с обявяването на независимостта през 1908 г.