Лили Иванова с концерт в Перник на 11 октомври

Перник ще бъде домакин на едно от големите музикални събития на есента – концерт на примата на българската естрада Лили Иванова. Събитието ще се състои на 11 октомври от 19:00 ч. в зала „Борис Гюдеров“.

Феновете на вечните хитове на Лили Иванова ще имат възможност да се насладят на незабравима вечер, изпълнена с музика, емоции и неповторимата харизма на изпълнителката, която продължава да вълнува поколения българи със своя глас и присъствие.

Билети за концерта могат да бъдат закупени онлайн на адрес: kupibileti.bg.