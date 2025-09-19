Водната криза в Брезник отново на масата на Областния управител: нови кладенци, водоноски и доставки от държавния резерв гарантират питейна вода преди зимата

Днес в Областна администрация – Перник се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, свикано от областния управител Людмил Веселинов във връзка с продължаващото частично бедствено положение в община Брезник.

Целта на срещата бе да се обсъди актуалното състояние на водоснабдяването в общината, предприетите мерки до момента и предстоящите действия.

Кметът на община Брезник Васил Узунов информира, че първият шахтов кладенец в село Гърло трябва да бъде завършен и включен към водопреносната мрежа до 26 септември т.г., след което ще започне експлоатация и втори кладенец.

Очакванията са преди зимния сезон дебитът на подземните води да осигури достатъчно количество за поддържане на водния режим, като водата ще бъде годна за консумация без необходимост от пречистване.

По думите на кмета, за нуждите на населението вече се доставя вода от държавния резерв, както и бутилирана вода за училищата и социалните заведения. В кратки срокове общината ще разполага и със собствена водоноска за по-голяма мобилност.

Представителите на институциите – РЗИ, ВиК и експерти от МРРБ и МОСВ – изразиха подкрепа за предприетите действия и потвърдиха, че се извършва постоянен мониторинг на качеството на водата.

Обсъдена бе и възможността за алтернативно водоснабдяване, както и необходимостта от подмяна на амортизираните участъци на вътрешната водопреносна мрежа в Брезник.

Областният управител Людмил Веселинов подчерта значението на продължаването на Областния план за защита при бедствия и препоръча по-голяма публичност на предприеманите мерки, за да бъдат гражданите информирани. Той увери, че при необходимост ще бъде поискано допълнително количество вода от държавния резерв и благодари на всички институции за активната работа.