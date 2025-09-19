Кметът на Брезник реши водната криза в училището – чиста вода вече тече от ВиК Перник, децата пият от туби с помпи, а сондажи и нови съоръжения постепенно ще сложат край на зависимостта от язовир „Красава“

Проблемът с водата в СУ „Васил Левски“ град Брезник е решен, разбра ZaPernik.com.

Подменени са бидоните на хидрофора и в тях се налива вече само чиста вода, която се доставя от ВиК Перник. Това са по 3 кубика чиста питейна вода на ден за миене на ръце, подове, тоалетни.

Отделно са подсигурени от държавния резерв и туби с вода за пиене. Във всяка стая децата имат 5-литрови туби с помпи, от които пият вода, съобщи кметът на Брезник Васил Узунов.

В детската градина и предучилищната на Брезник водата е на бидони и туби за миене.

Училището в село Ноевци ползва с хидрофор вода от село Секирна.

Узунов бе категоричен, че по водния проблем в Община Брезник не е спирало да се работи.

В село Гърло съоржението в шахтовия кладенец е изграден на сто процента, в момента се монтира помпата и след взимане на проби и одобрение на РЗИ предстои да се започне подаване на вода към пречиствателната станция.

200-метрови сондажи започват в село Гърло и на разклона при река Конска. Съоръженията са идентични.

С всяко следващо съоръжение, ползването на вода от язовир Красава се намалява и така докато Брезник не остане само на водоподаване от подземни източници.

Предстои изграждане на сондаж в село Ноевци, към който ще бъдат включени населените места от групата Секирна-Брезник.

Към момента разходът на вода в общината не е намалял, той е около 50 литра в секунда, поддържа се приток от 16 литра/секунда. Но има и загуби – както навсякъде в страната, където водопроводната мрежа е стара и амортизирана.