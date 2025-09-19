Перник реши проблема на канализацията на луксозното вилно селище „Делта хил“, мръсните води се заустват към кв. Църква

Съветниците на Перник гласуваха За заустване на канализацията на баровското вилно селище Делта Хил към канаризацията на пернишкия квартал Църква. 

В документа пише, че в близост до новоразвиващото се „Делта хил 2“ няма съществуваща канализационна мрежа, която да бъде приемник на генерираните отпадъчни води. Проектната канализация на вилното селище е предвидена разделно-битова-фекална и дъждовна вода.

Настоящата разработка предвижда да се изгради битова канализация, която да отведе отпадъчните води до най- близката съществуваща градска канализация на кв. „Църква“, с който да се предотврати нерегламентираното заустване на битово-отпадъчни води и открити водни течения, предаде БТА.

