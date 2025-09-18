Първото в Радомир „Ученическо хранене“ вече е факт, кметът готви и Млечна кухня, а държавата хвали града като пример за цяла България

В Община Радомир официално бе открита услугата „Ученическо хранене“ – първата по рода си в града, реализирана със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 на Министерството на земеделието и храните.

Новата услуга не само поставя основи за по-здравословно и качествено хранене на децата, но и има ключово значение за развитието на общината като цяло, съчетавайки социална грижа, модерна визия и устойчивост.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев, кметът на Община Радомир Кирил Стоев, директорът на Областна дирекция „Държавен фонд Земеделие“ – Перник Васил Михайлов, старши експерт към Регионално управление на образованието – Перник Розалина Димитрова, изпълнителният директор на Местна инициативна група Радомир-Земен Радослав Йорданов, председателят на Общински съвет – Радомир Светослав Кирилов, заместник-кметът на общината Станислава Генадиева, секретарят на Община Радомир Ники Иванов, общински съветници, директори на образователни институции, както и представители на администрацията, активно участвали в създаването на услугата.

„Днес поставяме едни стабилни основи за бъдещето на нашите деца. За нас е важно тяхната храна да бъде здравословна, качествена, топла и най-вече вкусна, за да я предпочитат пред останалите предложения на пазара. Имаме намерение да доразвием този вид услуга и в най-скоро време да открием и Млечна кухня на територията на общината,“ заяви кметът Кирил Стоев. Той благодари на Общинския съвет – Радомир, на директора и колектива на ОУ „Христо Смирненски“ съвместните усилия да бъде даден успешен старт на начинанието, на директорите на НУ „Арх. Зиновий“ и ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор, за конструктивния диалог, както и на директора на услугата Росица Петрова и нейния екип за активната работа и подкрепата, довели до успешния старт на инициативата.

Заместник-министър Стефан Бурджев подчерта, че „това е пример за силно партньорство между държавата и местната власт, което може да се превърне в модел за устойчиво развитие и в други общини“. Той допълни, че Министерството на земеделието и храните ще продължи да подкрепя подобни проекти, които гарантират достъп до качествена храна и стимулират местната икономика чрез използване на регионални производители.

„Пожелавам всичко, което сте постигнали, не само да бъде съхранено, но и надградено. С общи усилия можем да постигнем крайната цел – достъп до качествена и здравословна храна, която подпомага развитието и здравето на учениците,“ каза още Бурджев.

Официалното откриване бе съпътствано от празнична програма, подготвена от ученици от ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Радомир, ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор и НУ „Архимандрит Зиновий“ – гр. Радомир, които внесоха тържественост и емоция в събитието.

С реализирането на „Ученическо хранене“ Радомир прави решителна крачка към въвеждане на съвременни социални практики в подкрепа на децата и техните семейства. Инициативата е ясен знак, че политиките за развитие на малките общини могат да бъдат успешни, когато са резултат от диалог, визия и последователност.