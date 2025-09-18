Рокада в Перник: Главният инженер стана зам.-кмет, зам.-кметът – главен инженер!

Кметството в Перник завъртя креслата – инж. Сашко Илиев пое поста заместник-кмет на мястото на инж. Борис Томов, който пък ще седне на стола на главния инженер.

Двамата се срещнаха рано сутринта за официалното предаване на работата и обещаха плавен преход.

„Ще продължа с ангажираност започнатите инициативи и ще работя за развитието на града“, заяви инж. Илиев, който вече влиза в новата си роля.

Рокадата идва с обещание за приемственост, но и с очаквания дали размяната на местата ще донесе свежа енергия в управлението на Перник.