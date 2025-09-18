13 000 литра спасение: държавата праща бутилирана вода за училища и детски градини в Брезник след бедственото положение заради пресъхналия язовир „Красава“

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Брезник за преодоляване на последиците от обявеното частично бедствено положение, съобщиха от правителствената информационна служба.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения на територията на община Брезник за преодоляване на последиците от частичното бедствено положение, обявено със заповед на областния управител на област Перник и с удължен срок със заповед № ОМП- 6 от 21 август 2025 година.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще осигури питейната вода за град Брезник, съобщиха за Zapadno.com от агенцията.

От кмета на община Брезник е поискано от Държавния резерв общо количество питейна вода 13 176 литра. Те трябва да задоволят нуждите на социалните услуги, средно училище „Васил Левски“ и детска градина „Брезица“ на територията на общината.

Искането за вода от резерва е във връзка с обявеното частично бедствено положение в община Брезник заради намалелия обем в питейния язовир „Красава“ и влошеното качество на водата от водоема.

Водата ще бъде доставена в рамките на 24 часа след решението на Министерски съвет, като разходите по организация и транспорт са изцяло за сметка на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.