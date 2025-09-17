7 гола в 7 мача, първо място в класирането и жажда за още – капитанът на Струмска слава Александър Аспарухов разкрива как Радомир тръгна към завръщане на върха

Струмска слава (Радомир) води във временното класиране след 7 кръг на Югозападната Трета лига. Днес тимът гостува на ФК Кюстендил в дербито на кръга. За двубоя, но и по други теми, говори капитанът на Славата Александър Аспарухов.

-Александър, 7 гола в 7 мача за първенство. На какво се дължи великолепната форма?

-На колектива. Знаете, че когато един отбор създава голови положения, е по-лесно да бъдат реализирани голове. Така че благодаря на целия отбор до момента, макар че са минали твърде малко мачове, за да говорим по-генерално. Отделно – чувствам се по-добре във физическо отношение, тъй като през миналия сезон известно време не играх, след това имах проблеми с контузии.

-Когато говориш за отбора, каква е обстановката в момента в Струмска слава?

-Спокойна, което според мен е най-важното. Освен това има конкуренция. През миналия сезон бяхме малка група футболисти и почти нямаше кой да влезе от резервната скамейка. А сега конкуренцията те държи буден и създава качество. Имаме добър колектив.

-Има две групи хора – такива, които са на мнение, че след като сте изпаднали от Втора лига, веднага ще се върнете и такива, които мислят, че сривът ще продължи и ще имате проблеми и в Трета лига? Засега сте първи, но е много рано…

-Наистина е рано да говорим по тази тема. Смятам, че на полусезона можем да направим някаква равносметка, макар и след половината изиграни мачове. Сега виждате, че няколко отбора сме събрани само в 3-4 точки и наистина е рано. През зимата ще се види кой къде ще бъде и тогава можем да коментираме по-детайлно.

-Днес гостувате на ФК Кюстендил. Очаква ви труден мач или…

-Ние нямаме лесен мач. Навсякъде, където гостуваме, отборите играят здраво и надъхано срещу нас. Знаете, че когато си в челото на класирането, всеки иска да покаже, че може да те победи. Така че не очаквам лесен двубой, но ние на всяко едно място, на което играем, излизаме за победа. И нищо друго не ни е в целите.

-Каква е разликата между Втора и Трета лига?

-Ако говорим по-общо – терените, динамиката, подготовката на футболистите. Защото в Трета лига има доста отбори, чийто момчета работят допълнително и това улеснява нещата. Терените във Втора лига са по-добри, макар че винаги има изключения – и в едната, и в другата посока.

-Лично за теб каква е разликата, беше ли лесно да вземеш решение да останеш в Трета лига този сезон?

-Истината е, че взех решението и лесно, и не чак толкова. Ясно е, че слизаш едно ниво надолу. Останах, за да помогна на отбора – това е моят роден град и отбор и ще дам всичко, което зависи от мен, за да помогна. От друга страна обаче трябва да съм честен и към сбе си – през миналия сезон не бях в добра форма, трябваше да си върна формата. Тоест, ако бях отишъл на друго място и не играех, каква е ползата?! Така че сега си помагаме взаимно.

-Кое е по-лесно – да се бориш всеки кръг да не изпаднеш от Втора лига, или да побеждаваш, за да защитаваш върха в Трета лига?

-По-лесно или по-трудно… не съм убеден. През пролетта на миналия сезон беше ясно, че ситуацията беше много трудна. С всеки изминал кръг шансовете ни намаляваха. Когато гледаш класирането и си там, долу, обстановката е тягостна, няма настроение, в един момент нищо не се получава. Мога да кажа, че ние бяхме най-големите нещастници – имам предвид, че нямахме никакъв късмет, а това е много важно нещо и във футбола. Какви ли ситуации не се случиха и нито една от тях не беше в наша полза. Сега, когато водиш класирането, всяка следваща победа увеличава апетита за още и още. Никой не иска да спре да побеждава…

Днес Струмска слава (Радомир) гостува в междинния 8 кръг от Югозападната Трета лига на ФК Кюстендил.

Двубоят на стадион „Осогово“ е в сряда (17 септември) от 17:00 часа. Преди двубоя Кюстендил е на 3 място в класирането с 15 точки, на 1 точка зад отбора от Радомир, който е лидер в класирането.

За последно Струмска слава игра с отбор от Кюстендил – в случая Велбъжд (Кюстендил), през сезон 2016/2017. Тогава за последно Славата бе в Трета лига, преди да запише 8 поредни сезона във Втора лига.

Двубоят от 15 кръг през есента на 2016 година завърши с победа 2:1 за Струмска слава, а през пролетта срещата от 32 кръг завърши с успех с 1:0 отново за радомирци.

През този сезон Струмска слава стана шампион на Югозападната Трета лига със 78 точки, на 6 от преследвача Септември (Симитли).