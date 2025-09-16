Неонатологията в МБАЛ „Рахила Ангелова“ работи без проблеми, пет бебета се радват на топ грижи, а млади акушерки вече искат да се върнат да работят в Перник

Отделение по „Неонатология“ в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“ работи без затруднения относно изготвянето на график с дежурствата. Кризата на този етап е преодоляна и няма повод за притеснения, коментира за БТА старши акушерката Десислава Асенова.

Тя допълни, че отделението е обезпечено с кадри и персонал. „В момента нямаме никакви проблеми за изготвянето на график на работата в отделението“, каза още тя. То е оборудвано с най- модерната техника и разполага с персонал и грижи за бебетата денонощно. Към момента новородените са пет, уточни още тя.

Десислава Асенова съобщи, че млада акушерка, която скоро ще завърши обучението си, е направила запитване за работа в пернишката болница.

„При нас беше депозирана молба за постъпване на работа от млада акушерка, която е около 22 – годишна. Ще се срещнем в четвъртък с нея, ще разговаряме относно нейното започване на работа тук, при нас“, допълни още Асенова.

На въпроса дали в отделението успяват да се обучат и да навлязат в практиката младите кадри, Десислава Асенова отговори, че тя и нейните колеги успяват да приобщят и да дадат основата от практиката на младите кадри. Тя каза още, че по нищо не изостават от столичните болници, а в лечебното заведение се предоставят отлични условия на труд. Старши акушерката призова всички млади хора от Перник и областта, или тези, които вече практикуват в София да се върнат обратно в МБАЛ „Рахила Ангелова“.

Както БТА информира, през август Отделението по акушерство и гинекология (АГ) към Многопрофилната болница в Перник възобнови работата си.

През юли т.г. отделението временно преустанови дейност поради невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване. Мярката, продължила до края на месеца, наложи родилки от Перник да се пренасочват към столични лечебни заведения./БТА