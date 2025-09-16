Пернишки талант блести в тениса на маса – 16-годишната Нина Николова грабна бронз и изведе „Металик“ до пореден триумф на държавното първенство

Завърши Държавното отборно и индивидуално първенство за младежи и девойки до 21г. което се проведе в Благоевград (зала Скаптопара )от 12-ти до 14-ти септември

Нина Николова спечели бронзов медал заедно с Дея Милтанова от “Марек’76”Дупница на двойки девойки. Малко не им достигна да се борят за златните медали като в полуфинала загубиха с 3:2 13:11 от Двойката на “Стоянстрой”Пловдив Виктория Персова и Теодора Филчева.

16-годишната Нина Николова се представи много добре и стигна до четвъртфиналите на индивидуално и смесени двойки.

13-годишните Калина Стефанова и Полина Енчева от “Комфорт” Варна също отпаднаха драматично в четвърфиналите на двойки с 3:2 от Анита Петкова и Деница Живкова

Девойките ни заеха 4-то място в отборната надпревара те направиха четири победи и само една загуба.

Победиха : НСА -София с 3:0 ,Марек Дигеста-Дупница с 3:0 ,ЦСКА-София с 3:0 и Две Могили с 3:1 . Загубиха от вицешампионките “Стоянстрой “ Пловдив с 3:1 .

Младежите ни заеха 6-тото място.



Много добре се представиха и Виктория Валентинова,Симона Чорелова ,Дария Ушева,Михаил Йорданов ,Любомир Първанов и Тодор Добрев.

СКТМ „МЕТАЛИК“ гр.ПЕРНИК завърши сезон 2024/2025 год. поредния успешен сезон .

Състезателите ни спечелиха медали във всички възрасти от държавния спортен календар,световни купи и Балканското п-во до 13г. В кк Албена и до 19г. В Орестиада , Гърция

Председателят на клуба Емил Михайлов поздравява всички състезатели и треньорите Емилия Михайлова и Димитър Папазов за успешния сезон.

Поздравления за страхотната организация на домакините от СКТМ”Пирин”Благоевград .