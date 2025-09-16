Дете на 4 години избяга от детската градина в Перник

Момиченце на 4 години е избягало от детска градина в град Перник и се е прибрало само у дома, научи „За Перник“.

Това се случило в пернишкия квартал „Тева“.

Детето си тръгнало от детската градина незабелязано и решило да се прибере. Хванало пътя и си отишло само вкъщи. Никой от градината не се усетил и не го е видял.

Детето се е прибрало у дома, където е бил бащата. Той е бил крайно очуден и тръгнал към детската градина, за да разбере защо детето му не е там и 20 минути пътува само из квартала.

Родители сигнализират, че детскатата градина във въпросния квартал гледа децата през просото. Често „госпожите“ пускали телевизор и си отивали да си говорят, като оставят децата сами. Не са рядкост случаите, когато децата оставят сами в помещението и крещят като зверилник, а госпожите са другаде, за да не им е шумно. Често на горния етаж.

Масово перничани сигнализират за друга практика на детските градини – да отварят врати и прозорци, за да стане течение и така децата настиват и на следващия ден са на половина по-малко.

Ето, че вече има и нова мода – четиригодишни деца да си тръгват от градина сами, по всяко време и добре, че децата са умни – си се прибират у дома сами.