Пенсионер от Перник победи държавата след нагла кражба на самоличност. След като заведе 29 дела, Методи спечели всички

Методи Александров от Перник бе оправдан след като стана ясно, че е жертва на измама с личните му документи

Историята, която привлече общественото внимание и предизвика въпроси за сигурността на системите за електронен контрол, намери своята развръзка. Въпреки това, остава неясно кой ще поеме отговорност за измамата и институционалните пропуски.

Александров, който твърди, че не е напускал Пернишка област от години и кара само един стар автомобил, беше санкциониран с десетки електронни фишове за превишена скорост. Данни на КАТ сочеха, че е управлявал мощни и скъпи коли из цялата страна – понякога дори засичан на различни места по едно и също време.

Разследване на NOVA показа, че мъжът е станал жертва на измамна схема. След като загубил шофьорската си книжка, тя попаднала в ръцете на негови „познати“, които направили копие и го използвали, за да се представят за него пред органите на реда. Синът на Александров разкри пред медията, че именно тази кражба на самоличност е в основата на цялата ситуация.

„Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба“.

Година по-късно справедливостта възтържествува.

С подкрепата на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 дела и излиза победител във всички.

„Българският съд показа, че правото може да възтържествува. Всичките тези 29 електронни фиша бяха отменени, като се доказа, че той не е извършил нарушенията, за които му бяха издадени“, заяви адвокат Паров.

По думите му, случаят е показателен, че въпреки „безличната и тромава“ система, човек не е безсилен, когато отстоява правата си.

„Най-важното е, че успях да възстановя доброто име на господин Александров“, допълни адвокатът.

Въпреки положителния изход, остават сериозни въпроси без отговор – кой стои зад измамата и кой полицейски служител е приел фалшивите документи, довели до издаването на неправомерни фишове?