ВиК Перник извади план за обществено обсъждане: обещава по-малко течове, аварии и наводнения до 6 години

„Водоснабдяване и канализация“ – Перник извади на показ амбициозен план, с който обещава съвсем различна картина на услугите през 2031 г.

Документът, публикуван за обществено обсъждане, стъпва върху отчетните данни от 2024 г. и цели рязко подобрение на качеството и надеждността.

Сред най-дръзките обещания са драстично намаляване на загубите на вода по мрежата – от над 80% в момента до под 60%. Това означава милиони кубици, които вместо да изчезват в земята, ще стигат до чешмите. ВиК залага и на спад на авариите с над 50%, като до 2031 г. прекъсванията трябва да станат изключение, а не ежедневие.

Особено внимание се обръща на канализацията – целта е наводненията в имоти заради дефекти в мрежата да се свият над три пъти. Паралелно ще се увеличи покритието на населението с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води – от около половината жители днес до над три четвърти през 2031 г.

Компанията обещава и: контрол на течовете, подмяна на километри тръби, нови водоеми и въвеждане в експлоатация на модерни съоръжения. Важен акцент е пълното оползотворяване на утайките от пречиствателните станции – нещо, което досега изобщо не се случваше.

Всички тези промени трябва да доведат и до по-висока събираемост на сметките, по-бързи отговори на жалбите (целта е 100% в срок), както и до по-голяма надеждност в доставките на питейна вода, която и сега покрива почти 100% от стандартите.

За всяко обещание има приложени мотиви и конкретни разчети. Обществеността има 14 дни да изпрати становища по електронна поща или в офиса на ВиК – Перник.

Или казано накратко – целта е след шест години Перник и областта да могат да се събудят с една съвсем различна водна реалност – с чиста вода, по-малко аварии и много повече сигурност.

Вижте целия документ ТУК