1934 деца нахлуха в класните стаи на Радомир: френски аташета, нова STEM лаборатория и висока летва за качествено образование и развитие

Радомир кипна от емоции на 15 септември – общо 1934 деца прекрачиха прага на училищата и детските градини в общината. От тях 576 са малчуганите в градините, а 1358 ученици от I до XII клас заеха чиновете си след лятната ваканция.

Тържествата започнаха рано сутринта и обиколиха цялата община. Кметът Кирил Стоев откри учебната година в три знакови точки – ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Слънце“.

„15 септември е празник за цялата ни общност – ден, в който отваряме нови хоризонти пред нашите деца. Уверен съм, че с усилията на учители, родители и институции ще осигурим на младите хора качествено образование и среда за развитие. На добър час на всички ученици и учители!“ , заяви Стоев и обеща още по-добри условия за образование.

Заместник-кметът Гергана Здравкова влезе в ролята на гост-звезда в НУ „Арх. Зиновий“ и ДГ „Осми март“, като изстреля посланието: „Децата са нашето бъдеще. Вярвам, че всяко училище и детска градина ще бъде място, където се възпитават знаещи и уверени личности.“

Най-голямата изненада дойде от село Извор – в ОУ „Иван Вазов“ и ДГ „Радомирче“ на откриването се появи не кой да е, а първият съветник и аташе на посланика на Франция в България. „Първият учебен ден е символ на надежда и ново начало“, добави секретарят на общината Ники Иванов.

Черешката на тортата бе в ТПГ „Никола Й. Вапцаров“ – освен рязане на ленти за новата учебна година, там бе открита и модерна STEM среда, обещаваща експерименти, технологии и научни пробиви директно от класната стая. На церемонията присъстваха депутатът Стефан Маринов и председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов.

Радомир изпрати първия звънец със смесица от усмивки, дипломати, нови класни стаи и още по-силни обещания – че образованието ще е „модерно, дигитално и вдъхновяващо“.