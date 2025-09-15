Детската полиция на Радомир зарадва първолаците с подарък в Първия учебен ден

Доброволци от Детско полицейско управление – Радомир раздадоха на първолаци ключодържател във форматната на светлоотразителна жилетка

При откриването на новата учебна година първокласниците от Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Радомир получиха ключодържател във форматната на светлоотразителна жилетка с надпис „Детско полицейско управление – Радомир“.

Инициативата е на районното полицейско управление, подкрепена от МКБППМН и ръководството училището.

Възпитаниците на ДПУ – Радомир, които са шестокласници от същото училище посетиха първолаците в класните им стаи и представиха правилата за безопасност на движението по пътищата.

Батковците и каките заинтригуваха най-малките с подарък светлоотразителна жилетка, която може да бъде поставяна на връхните дрехи или раници, за да направят видими децата за водачите.

За ДПУ – Радомир това е втората година от превантивната програма, която на практика стартира с днешното мероприятие. В следващите дни предстои доброволците да посетят и останалите училища на територията на Община – Радомир, за да запознаят най-малките с правилата за безопасност на движението и да им връчат светлоотразителните елементи.

За учениците от ДПУ – Радомир предстоят интересни мероприятия през учебната 2025-2026 г.